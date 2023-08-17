القبائل بمطروح: زيارة الرئيس تواكب حالة التنمية في الساحل الشمالي

أكد الشيخ حسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح أن المشاريع التنموية في مصر من المكاسب الكبرى التي أصبحت واقع ملموس.

وأضاف حسين عيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الاولي"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلوم بمطروح تواكب حالة الاعمار التي يشهدها الساحل الشمالي الغربى.

وتابع أمين مجلس القبائل قائلا:" قبل الحديث عن التنمية يجب التحدث عن الامن الذى تنعم به الدولة في عهد الرئيس السيسي لان الامن ولد الاستقرار الذي ينتج عنه التنمية وبالتالي حدوث الرفاهية".

وأوضح الشيخ حسين عيد أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح أنه بالرغم من التحديات الكبرى بسبب الاحداث العالمية مثل انتشار فيروس كورونا وكذا الحروب الروسية الأوكرانية والتوترات في الاقليم إلي ان الدولة المصرية حصرت علي تنمية كافة ربوع الدولة لاسيما الساحل الشمالي ومطروح المقصد السياحي لقطاع كبير من السائحين المصريين.

