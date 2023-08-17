شيخ قبيلة القناشات بالسلوم: زيارة الرئيس السيسي بمثابة عيد

خصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة، بمدينة السلوم، للحديث مع الأهالي، وذلك بعد جولة الرئيس السيسي التفقدية بالمدينة اليوم.



وقال رجب رمضان شيخ قبيلة القناشات بالسلوم، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم كانت بمثابة عيد للمدينة، متابعا: تلك الزيارة هي الأولى للرئيس منذ توليه حكم البلاد.

وأكمل: الرئيس السيسي تحدث مع الأهالي بشكل مباشر، وكان هناك شعور بالراحة والإنبساط لدى الجميع، متابعا:" الرئيس طمأن الجميع وناقش كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الجميع".

وشدد على ان مصر تعيش عصر جديد، وتشهد نقلة نوعية كبيرة.

