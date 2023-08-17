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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعليق مهم من جابر القرموطي على حوار الرئيس السيسي مع أهالي مطروح

جابر القرموطي
جابر القرموطي

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بالحوار الذي أقيم بين الرئيس السيسي وأهالي مطروح خلال زيارته أمس إلى السلوم، قائلا إنه استمتع كثيرا بالحوار الذي قدمه الرئيس السيسي مع الأهالي، وكان من الواضح أن الحوار لم يكن متكلف على الإطلاق، ويتحدث المواطنون بشكل طبيعي، ويتحدثون عن أحاسيسهم والمشاكل التي تواجههم. 

جابر القرموطي يتحدث عن حوار الرئيس السيسي مع أهالي السلوم

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي حينما يخرج من محافظة القاهرة، يكون هناك حالة من الشجون من المواطنين للرئيس السيسي، "إحنا متعودين أي مسؤول موجود في القاهرة بيقابل ويستقبل، والموضوع بيبقى في إطار بروتوكولي، ولكن برا القاهرة بنشوف حالة حلوة أوي". 

وتابع جابر القرموطي: "لما بشوف الرئيس السيسي في الصعيد ببقى حاسس أني عاوز أكون جوا الحدث نفسه، خاصة أن الناس دي تم إهمالها كسنوات كخدمة وكحوار معهم، فلما يجي الرئيس السيسي بنفسه بيفتح حوار وعنده قبول أنه يسمع مشاكل الناس، ورأي الناس في اللي بيحصل حالة جميلة أوي". 

السيسي جابر القرموطي أهالي السلوم سي بي سي برنامج مانشيت

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