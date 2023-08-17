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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني: رغم الإنجازات الضخمة الرئيس لا يتباهى بها

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث ويتحدث بتواضع شديد للغاية، خلال كلمته أمام قبائل وشيوخ مطروح.

 

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وأوضح يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولي المصرية، أن الرئيس السيسي قال خلال لقائه مع أهالي مطروح أن ما تم من تنمية خطوة علي الطريق الصحيح، معقبا:" رغم الإنجازات الضخمة لم يتباهى ولن يتباهى الرئيس السيسي ويتحدث عنها كونها ليست بكثيرة".

 

وتابع يوسف الحسيني قائلا:" لك ان تستوعب ان الإنجاز اللي بيتكلم عنها الرئيس وبيقول مش كتير هي مدينة العلمين الجديدة، مدينة رأس الحكمة، وميناء جرجوب".

 

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية لمحافظة مطروح ومدينة السلوم، وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع أهالي السلوم وشيوخ وقبائل مطروح.

 

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