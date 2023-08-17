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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بالعلمين الجديدة.. الليلة

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الخميس 17 أغسطس، داخل Notch Beach بمدينة العلمين الجديدة. 

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الميدلي التى أشتهر بها تامر عاشور فى حفلاته الغنائية.

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لتامر عاشور فى مدينة العلمين بعد حفلته ضمن فعاليات مهرجان العلمين والتى أحياها وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

 

أغاني تامر عاشور 

كان طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.

 


 تامر عاشور يحيى حفلا بمهرجان العلمين 

وأحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة مختلفة من الأغاني سواء القديمة أو الجديدة والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
 

 

تامر عاشور يتحدث عن مهرجان العلمين 

وقال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم. 

وأضاف " تامر عاشور"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة".

 

أزمة فيديو تامر عاشور 

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو للمطرب تامر عاشور من إحدى حفلاته الغنائية.

وظهر تامر عاشور فى الفيديو وهو يقوم بتعنيف أحد المتواجدين خلف الكواليس، أثناء صعوده على المسرح، حيث حاول هذا الشاب أن يمسك يد تامر عاشور إلا أن الأخير انفعل بشدة مما جعل "حراس المكان" يصطحبوا تامر بعيدا للصعود على المسرح. 

وجاء تعليقات عدد كبير من جمهوره على هذا الفيديو ما بين مؤيد ومعارض لتصرف تامر عاشور مع هذا الشاب، فيما دافع عنه عدد كبير من جمهوره مؤكدين على أن تصرف هذا الشاب لا يليق.

 

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