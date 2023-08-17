عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البوري بـ100 جنيه والبلطي بـ77.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 17-8-2023

صدى البلد

تباينت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 69و77 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور، ليصل إلى المستهلك متروح بين 75 و80 جنيها للكيلو.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 64 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 180 و200 جنيه  للكيلو.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس  17 أغسطس  2023.

txt

انهيار أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمة جميع الأعيرة في مصر

txt

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

txt

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

txt

تعرف على أعلى 10 محافظات في عدد المواليد

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان تراوح بين  30 و50 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 85 جنيها، والمكرونة السويسي 95 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

 

أسعار الأسماك 

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 40 و55 جنيها، ومرجان 2 بين 35 و45 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 50 إلى 55 جنيها، وبربون 2 بين 40 و60 جنيها، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها. 

أسعار الجمبري 

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري 2 بين 165 و275 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 80 إلى 100 جنيه، والبوري 2 بين 60 و70 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 80 و120 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيه، والسردين بين 35 و75 جنيها، والماكريل المجمد 90 جنيها.  

الاسماك الجمبرى المأكولات البحرية السمك البلطي البلطى سعر السمك اليوم اسعار الاسماك اليوم سعر السمك للمستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

موضوعات متعلقة

تعرف على أعلى 10 محافظات في عدد المواليد

سعر الدولار اليوم الخميس بجميع البنوك العاملة في مصر

انهيار أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمة جميع الأعيرة في مصر

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ختام التعاملات

المراكز التكنولوجية في الساحل|5 آلاف معاملة خلال أسبوعين بـ الشهر العقاري والتوثيق

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

التنظيم والإدارة يطلق الموقع الإلكترونى للاستعلام عن أحقية الترقية للعاملين بالجهاز الإداري

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة على الكرسي بسبب التعب؟ .. الإفتاء توضح

مفاجأة..مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية سهل الاستيلاء على أموال زي مدرسة مدينتي

هاتف Galaxy A05 .. تحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر

سعر نيسان ألتيما موديل 2023 في السعودية

السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

هل تناسخ الأرواح حقيقة؟.. علي جمعة يرد بقصته مع روح نابليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

حفل كاسيت 90.. نجوم التسعينيات يشعلون حماس جمهور السعودية

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ