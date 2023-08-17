البوري بـ100 جنيه والبلطي بـ77.. أسعار الأسماك اليوم الخميس 17-8-2023

تباينت أسعار الأسماك والجمبري والمأكولات البحرية، حيث تراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 69و77 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور، ليصل إلى المستهلك متروح بين 75 و80 جنيها للكيلو.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 64 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 180 و200 جنيه للكيلو.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الخميس 17 أغسطس 2023.

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان تراوح بين 30 و50 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 85 جنيها، والمكرونة السويسي 95 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 60 إلى 80 جنيها، والمكرونة المجمدة 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 40 و55 جنيها، ومرجان 2 بين 35 و45 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 50 إلى 55 جنيها، وبربون 2 بين 40 و60 جنيها، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الجمبري

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري 2 بين 165 و275 جنيها.

وجاء سعر السمك البوري 1، من 80 إلى 100 جنيه، والبوري 2 بين 60 و70 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، والوقار بين 80 و120 جنيها، والقاروص من 60 إلى 140 جنيه، والسردين بين 35 و75 جنيها، والماكريل المجمد 90 جنيها.