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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو تشتريه في السوق المصري

هاتف أوبو Oppo A77
هاتف أوبو Oppo A77

يعد هاتف Oppo A77 واحد من أفضل الهواتف الذكية المميزة بسعر رخيص في السوق المصري، حيث تم إطلاقه من شركة أوبو الصينية ليناسب الشباب ومحدودي الدخل وكل من يبحثون عن هاتف بمواصفات جيدة تتناسب مع قدراته المادية. 

 

ويتمتع هاتف أوبو Oppo A77 بشاشة ذات جودة عالية مع كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، ومعالح قوي يقدم أداء سلسل وسريع، بالإضافة إلى بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع سعر تنافسي يناسب الكثير .    

 

وجاء هاتف أوبو Oppo A77 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة عرض +HD، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، ومعيار IP5X  لمقاومة المياه والغبار، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A77 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل،فيما تأتي الكاميرا الثانية بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A77 بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، سعة 64 و 128 جيجابايت.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A77 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن من نوع Super VOOC من خلال منفذ شحن من نوع USB -C، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 53% في حوالي 30 دقيقة، وبلوتوث Bluetooth 5.0 . 

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A77  في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 915 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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