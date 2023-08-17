أخبار الفن| محمد الحلو يغني عمار يا سعودية.. شيرين تعود بعد شائعات إنهاء حياتها

محمد الحلو يغني عمار يا سعودية.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها شيرين تعود بعد شائعات إنهاء حياتها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها يوم 25 أغسطس الجاري في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الجيمرز بالمملكة.

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء أمس الأربعاء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاست 90»، وضمن حفلات صيف جدة 2023.

وجهت الفنانة جوري بكر رسالة غاضبة بشأن شائعات اختلافها مع زوجها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

يوافق اليوم الخميس 17 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة سناء مظهر، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1932، ورحلت عن عالمنا في 6 أغسطس عام 2018، عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

تميزت سناء مظهر، بأدوار الشر واشتهرت عند الجمهور بالأعمال التاريخية، لاسيما الفترة الأخيرة من مشوارها الفني.

يوافق اليوم الخميس 17 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان سيد زيان، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، ورحل عن عالمنا في 13 أبريل عام 2016، عن عمر يناهز الـ 72 عاما.

ولد سيد زيان في 17 أغسطس 1943 في حي الزيتون، تخرج في مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة وعمل بها.

علق الاعلامي عمرو أديب عن عن حفل نجوم التسعينات بجدة عبر حسابة بموقع تويتر.

يحل اليوم الخميس 17 أغسطس، ذكرى رحيل الكاتب الكبير فيصل ندا، الذي ولد في 7 أبريل عام 1940، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

ولد فيصل ندا، بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963 وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلاً غنائيا نظمته الشركة السعودية Benchmark يوم الأربعاء 16 أغسطس، والذي جمع معجبي كوكبه من فنانين التسعينات الشباب في حفل كاست 90 .