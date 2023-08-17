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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوري بكر تفتح النار على شائعة اختلافها مع زوجها : حياتي خط أحمر

صدى البلد

وجهت الفنانة جوري بكر رسالة غاضبة بشأن شائعات اختلافها مع زوجها  ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت جوري بكر عبر خاصية الاستوري : “علي فكرة انا بخير و مفيش اي حاجة من الاشاعات الي بتطلعوها عليا حصلت و محدش يدخل يمثل و يقولي خير حبيبتي مالك ما انتو مش بتسالوا غير في المصايب لكن غير كدة لا .. هفضل طول عمري صريحة و اقول اي في قلبي لاني مبخافش غير من الي خلقني”. 

و تابعت : “أنا بخير الحمد لله وزوجي الراجل المحترم بخير  وربنا يكرمنا ان شاء الله و نشوف ابننا علي خي ادعولنا بس و كفايا اشاعات ارجوكم اعصابي تعبت يارب تكونو مبسوطين كدة و مطمنين ، حياتي الخاصة خط احمر”.

 

و كانت قد كتبت جوري بكر: أسألك يا الله بقوتك التي لا يقدر عليها احد بان تجعل كيد من ظلمني في نحرة، وادعوك يا رحمن ان تجعل شغله في بدنه فانت حسبنا ووكيلنا يارب العالمين ، يا الله وحدك من تنصرني علي من قهرني في الدنيا فارجوك يا قوي يا عزيز بأن تنتقم لي من كل من تجبر علي عبدك الفقير فانك انت نعم المولي ونعم النصير.

 

وكانت قد حذرت الفنانة جوري بكر من صفحة تنتحل شخصيتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت جوري بكر عبر فيسبوك: "محتاجة أخد إجراء قانوني لأن الصفحة دي بتحاول تشويه اسمي من فضلكم أنا ماليش أي دعوة بالصفحة دي وعاملين ليا بلوك اصلا.

وكانت قد حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

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