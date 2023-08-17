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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامنا مع ذكراه.. قصة وفاة سيد زيان واللحظات الأخيرة في حياته

سيد زيان
سيد زيان

يوافق اليوم الخميس 17 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان سيد زيان، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1943، ورحل عن عالمنا في 13 أبريل عام 2016، عن عمر يناهز الـ 72 عاما. 

سيد زيان وحياته

ولد سيد زيان في 17 أغسطس 1943 في حي الزيتون، تخرج في مدرسة الميكانيكا التي تخصصت في تخريج المتخصصين فى صيانة طائرات سلاح الطيران وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة وعمل بها.

كان شغوفا بالتمثيل فالتحق بفرقة المسرح العسكري ليبدأ مشواره الفني ثم قدم استقالته في بداية الستينيات لتتحول الهواية إلى احتراف فانضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبد الغنى الناصر وحصل على أول دور كوميدي في مسرحية "إعلان جواز"، وتلاه دور بارز في مسرحية "حركة واحدة أضيعك" مع المخرج نور الدمرداش، وكانت انطلاقته الكبرى في مسرحية "سيدتي الجميلة".

 

أعمال سيد زيان 

توالت نجاحاته بعدما انتقل إلى فرقة الريحاني التي عمل بها لمدة تسع سنوات وشارك فى مسرحيات "بمبة كشر"،"القشاش" ثم حصل على البطولة المطلقة فى المسرحيات "العسكري الأخضر"، "واحد لمون والتانى مجنون" وغيرها، واشتهر بارتجاله وخروجه عن النص وإطلاق الإفيهات الكوميدية الراقية.

وكان للسينما نصيب كبير من أعماله، لكنه لم يقم بالبطولة سوى فى ثلاثة أفلام "دورية نص الليل"، "حظ من السماء"، "كيف تسرق مليونيرا" وأما باقي أعماله السينمائية فلعب فيها الأدوار الثانية، ومنها "الصمت"، "أريد حلا"، "عفوا أيها القانون".

 

مسلسلات سيد زيان

كما قدم العديد من المسلسلات منها "المال والبنون"، "التوأم"، وبلغ عدد ما قام به54 فيلما و 15 مسلسلا و 22 مسرحية.

 

وفاة سيد زيان 

أصيب بجلطة دماغية عام 2003 منعته من الحركة والكلام لتبدأ رحلة جديدة من حياته فتفرغ لحفظ القران لمدة 13 سنة حتى أتم حفظه محققا حلم والده، استعاد قدرته على المشي في عام 2011 بعد سنوات من العلاج الطبيعي والعلاج في المملكة العربية السعودية، إلا إنه لم يعد للوسط الفني مرة ثانية وتوفى في 13 أبريل 2016.

 

سيد زيان ولحظاته الأخيرة

وفي لقاء متلفز لها، قالت إيمان سيد زيان: "آخر لحظة من حياة أبي كانت بمنزلي، حيث نطق الشهادتين وابتسم وظل ينادي على والدته الراحلة وبعدها أسلم الروح".

إيمان سيد زيان تفرغت لرعاية والدها منذ أن بدأت رحلة مرضه، حيث أكدت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي أن والدها كان مرتاحا وسعيدا ومبتسما في آخر لحظاته ونطق بالشهادة مرتين وبدا وكأنه يرى أشياءً لا نراها نحن وكان ينادي على والدته وأهله.

وأضافت أن والدها الفنان الراحل سيد زيان كان يرفض الظهور للإعلام ولو بالصور حتى عندما كانت حالته الصحية جيدة لأنه لم يكن يرغب في أن يراه الجمهور وهو مريض.

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