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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفضت أدوار الإغراء بشدة.. قصة اعتزال سناء مظهر وارتداء الحجاب

سناء مظهر
سناء مظهر

يوافق اليوم الخميس 17 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة سناء مظهر، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1932، ورحلت عن عالمنا في 6 أغسطس عام 2018، عن عمر يناهز الـ 86 عاما. 

تميزت سناء مظهر، بأدوار الشر واشتهرت عند الجمهور بالأعمال التاريخية، لاسيما الفترة الأخيرة من مشوارها الفني. 

 

سناء مظهر وحياتها 

ولدت سناء مظهر في 17 أغسطس من عام 1932 وتزوجت من الطيار حربي حسن القصري، الذي استشهد في حرب أكتوبر عام 1973.

رفضت سناء مظهر، الزواج بعد زوجها الشهيد، وحافظت على هذا العهد طوال حياتها.

أطلق الكاتب يوسف السباعي على سناء مظهر لقب "مارلين مونرو الشرق"، وبعدها صار اللقب ملازما لها.

 

أعمال سناء مظهر

كانت أبرز أعمال سناء مظهر: "النظارة السوداء، مدرستى الحسناء، شاطئ المرح، جريمة في الحى الهادي، أغلى من حياتي، بوابة المتولي، الفتوحات الإسلامية، على هامش السيرة، يا عالم نفسي اتسجن، وجريمة في الحي الهادئ".

كان آخر أعمال سناء مظهر، الفنية هو مسلسل "بوابة المتولي" عن رواية أسامة أنور عكاشة وتأليف محمد حلمي هلال وإخراج فؤاد عبد الجليل، ولعبت فيه دور زينات، وذلك في عام 1985.


سناء مظهر والاعتزال 

رفضت سناء مظهر، أدوار الإغراء بشدة، ورفضت أحد أعمال يوسف السباعي، لاحتوائه على مشاهد إغراء.

ارتدت سناء مظهر، الحجاب واعتزلت الفن تمامًا مع نهاية الثمانينات من القرن الماضي. 

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