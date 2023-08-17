زئبق ويورانيوم.. العثور علي نظائر نووية بأحد المنازل في أستراليا

داهمت قوة تابعة لحرس الحدود الأسترالية منزلاً في جنوب سيدني وسط تقارير عن العثور على نظائر نووية.

وكشفت القناة العاشرة في أستراليا أنه تم اكتشاف وجود الزئبق ونظير اليورانيوم، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

لم تؤكد التقارير الإعلامية وجود أي شيء مشع، لكنها أكدت أن السلطات ستجري اليوم عملية بدعم من خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز.

وقال متحدث باسم قوات حرس الحدود الأسترالية إنه "يتم تنفيذ جميع تدابير السلامة المناسبة".

وقال المتحدث في بيان: "نحث الناس في المنطقة المجاورة للموقع على اتباع جميع التوجيهات من خدمات الطوارئ".

وأوضح الجيران إنهم ما زالوا غير متأكدين من تفاصيل العملية، بما في ذلك ما إذا تم العثور على مواد مشعة في مكان الإقامة.

بدورها، أفادت القناة العاشرة في أستراليا بأن السلطات عثرت على مادة اليورانيوم 238، وهو نظير يورانيوم.

ويمكن استخدام اليورانيوم 238 في المفاعلات النووية والأسلحة، ولكنه أيضًا "أكثر نظائر اليورانيوم التي توجد بشكل طبيعي شيوعًا"، وفقًا للدكتورة فيونا هيلين بانثر من مركز التميز لاكتشاف الموجات الثقالية التابع لجامعة أستراليا الغربية.

وأضافت في تصريحات لصحيفة الجارديان اليوم الخميس: "إنه أمر صعب لأنه يعتمد على المدة التي قضاها ، وكذلك ما هو موجود فيه".

وقال البروفيسور الفخري إيان لوي، خبير الفيزياء والنفايات النووية من كلية البيئة والعلوم بجامعة جريفيث، إن النظير هو "مجرد شكل من أشكال الذرة المشعة".

وأكد إنه إذا اكتشف ضباط إنفاذ القانون مثل هذه المادة، فسوف ينقلونها إلى المنظم- وكالة الحماية من الإشعاع والأمان النووي الأسترالية (أربانسا).