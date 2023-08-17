حافظ على الباقة وصحة الأسرة.. احذر مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل

أصبح الإنترنت اصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثيرين، سواء أكان استخدام الإنترنت من أجل العمل أو الترفيه ، وعادة ما يترك الكثيرون الراوتر يعمل طوال الليل دون ان يدركوا خطورة ذلك علي المحيطين ، فما هو تأثير ترك الراوتر يعمل طوال الليل؟ نرصد مخاطر ذلك وفقا لموقع vigourtimes

مخاطر ترك الراوتر يعمل طوال الليل

- يمكن أن يحدث ماس كهربائي في جهاز الراوتر أثناء تشغيله ليلًا والنوم، كغيره من بعض الأجهزة كالمدفأة والمكواه وسخان الكهرباء، فيجب فصل الواي فاي عن الكهرباء أثناء النوم، لتجنب حدوث أضرار مادية وحرائق.

- حذر منها خبراء الطب النفسي، مؤكدة أن تشغيل الراوتر في الليل، يزيد من خطورة إدمان الأطفال والمراهقين وحتى الكبار، لتأثيره على كيمياء المخ.



⁃ فإنه يتسبب في ارتفاع شديد لدرجة حرارة الراوتر، فيؤثر بشكل ملاحظ على جودة وسرعة الإنترنت مؤثراً ذلك الهبوط على استخدام الانترنت ما يثير انزعاج المستخدم.



⁃ ترك الراوتر بهذا الشكل، يزيد من المخاطر الكهربائية، منها إمكانية حدوث حرائق، إضافة إلى استهلاك قدر أكبر من الكهرباء، وبالتالي يؤثر على الفاتورة.

⁃ مادة الجابا تؤثر على المزاج، وجرى إثبات أن الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت لساعات طويلة يقلل مستوى هذه المادة في المخ».

⁃ بالإضافة إلى انخفاض مستوى مادة الجابا في المخ يؤدي إلى عدة مشكلات صحية، على غرار الاكتئاب والقلق والرغبة في العزلة الاجتماعية وخوف من الناس كما يتأثر التركيز في المذاكرة، والعصبية المفرطة، بالإضافة إلى أعراض الإدمان.



⁃ من مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل استهلاك قدر كبير من الطاقة الكهربائية دون فائدة ترك من بقاء الواي فاي يعمل، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في الصيف.



⁃ يتسبب تشغيل الراوتر طوال ساعات الليل، في إمكانية تعرض الشبكة للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت، ولكن إذا تم إيقاف الراوتر خلال فترة الليل و عدم استخدامه في الليل، تنهى تماماً عن إمكانية التسلل إلى شبكتك الخاصة.

⁃ استهلاك قدر عالي من الطاقة الكهربائية مما يتسبب في ارتفاع ملحوظ في فاتورة الكهرباء.