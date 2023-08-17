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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزقازيق ضمن أفضل 800 جامعة عالمياً طبقاً لتصنيف شنغهاي 2023

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدردنلي رئيس جامعة الزقازيق انه أظهر تصنيف شنغهاى الدولى لعام ٢٠٢٣ حفاظ جامعة الزقازيق على ترتيبها ضمن شريحة أفضل  ٨٠١-٩٠٠ جامعة على مستوى العالم جامعة لتصنيف شنغهاي (ARWU) من اكثر من ٢٥ ألف جامعة على مستوى العالم والخامس محليا ضمن سبعة جامعات مصرية ظهرت في هذا التصنيف بينما كان ترتيب الجامعة ٩٠١- ١٠٠٠ لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وتقدمت لأكثر من ١٠٠ مركز عالميا خلال عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.

 

وأشاد  رئيس جامعة الزقازيق، باستمرار حصول الجامعة على ترتيباً عالمياً متميزاً طبقاً لتصنيف شنغهاى الدولى ٢٠٢٣ ، والذى ضم هذا العام ١٨ جامعة إفريقية و ١٨ جامعة عربية فقط، بالإضافة إلى ٧ جامعات مصرية وهى جامعات "القاهرة- عين شمس- الإسكندرية- المنصورة ، الزقازيق- الأزهر وبني سويف" ، وكشف تصنيف “شنغهاي” أيضا عن لائحة ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة ٢٠٢٣، وهو التصنيف الذي لم تستطع  دول عديدة من إفريقيا والشرق الأوسط حجز مكان لها به.

 

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف شنغهاى الدولى يعتبر من أهم وأصعب تصنيفات الجامعات العالمية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمى وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم واختيار أفضل ١٠٠٠ جامعة فقط.

 

كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الاداء والتصنيف الدولى الي أن التصنيف الصينى الأكاديمي لجامعات العالم "شنغهاى" (ARWU) تم نشره لأول مرة يونيو ٢٠٠٣ من قِبل مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CWCU)، وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة شنغهاي بالصين، وتم تحديثه على أساس سنوي منذ عام ٢٠٠٩، حيث يتم التصنيف بين أفضل ٢٥٠٠ جامعة على مستوى العالم سنويًا؛ ليتم نشر أفضل ألف جامعة.

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وأضافت مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف أن الجامعة تدعم جهود البحث العلمي والمعامل والنشر الدولي للحفاظ على المكانة الدولية التي حققتها خلال الفترة الماضية للوصول للعالمية ومنافسة كبرى الجامعات الدولية المرموقة وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليًا في العديد من التصنيفات الدولية من حيث الأداء البحثي والمجتمعي والابتكار وزيادة  عدد الأوراق المنشورة في مجلات Science Citation Index Expanded (SCIE)) و (Social Science Citation Index (SSCI) ويعتبر مؤشر قوي على النمو المستمر في إنتاجية البحث وجودة الانتاج العلمي للجامعة.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، الي أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات والذي يعرف بـ"التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" (ARWU): يعتمد بالأساس على ٦ معايير رئيسية هى: عدد الفائزين بجوائز نوبل وميدالية فيلدز الفائزين من خريجى الجامعة، ومن أعضاء هيئة التدريس الحاليين ويمثل هذا المعيار (٢٠%)، ونجاح الخريجين ويمثل هذا المعيار (١٠%)، وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي "ناتشر" و"ساينس" البريطانيتين ويمثل هذا المعيار (٢٠ %)، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث، والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية ويمثل هذا المعيار (٢٠%)، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة (٢٠%)، وأخيرا الأداء الأكاديمي ويمثل هذا المعيار (١٠%).

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