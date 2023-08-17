عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد أعمال تطوير الطريق الرابط بالساحل الشمالي الغربي

صدى البلد

قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالمرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها أعمال تنفيذ تطوير طريق المدخل الغربي للمدينة ( طريق حسن علام ) الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي بطول 8.5 كم.

وأوضح المهندس السيد همام، أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة " الأسفلت " في المسافة من 3500 إلى 4500 بالطريق الرئيسي الجانب الأيسر، حيث يشمل الطريق عدداً من الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة والالتزام بكافة معاير الجودة المطلوبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، تابع المهندس السيد همام، أعمال الطرق الجاري العمل بها داخل المدينة، ومنها الطريق المؤدي للجامعة اليابانية والجامعة التكنولوجية، مؤكداً الالتزام بالبرنامج الزمني للمشاريع الجارية والتنفيذ بأعلى جودة ودقة.

وتابع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بعدة مناطق، حيث تم المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بطريق المدخل الشرقي ومحور الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع البنود طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة، والانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة بالبرامج الزمنية للمشروعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

بالأسماء .. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مفاجأة جديدة بشأن عرض الشباب السعودي لـ ضم زيزو

ترشيحاتنا

اليوم.. مصر تواجه مالي في الجولة الثانية بمجموعات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات

لا ترسلوا الأسلحة.. منظمات مجرية توجة رسالة هامة إلى أوروبا بشأن أوكرانيا

غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ