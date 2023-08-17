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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا القاتل الصامت.. 6 نصائح ذهبية للوقاية من جلطات الدم

القاتل الصامت ..
القاتل الصامت .. نصائح للوقايه من جلطات الدم

الجلطات الدموية من الحالات الشائعة التي يمكن حدوثها في أي وقت كان، خصوصاً لأشخاص معينين هم أكثر عرضة للخطر ، وتحدث الجلطة بسبب  قلة الحركة خصوصًا الجلوس لأوقات طويلة إلى ركود الجسم، مما يساعد في ركود الدم وزيادة فرصة الإصابة بالجلطات.. نقدم بعض النصائح للوقاية من تجلط الدم بحسب ما نُشر في Medisite


 

نصائح للوقاية من الجلطات

 

شرب الماء بمعدلات كافية:

يساعد ترطيب الجسم باستمرار على الحفاظ على سيلان الدم من خلال شرب الماء وتجنب الكثافة فيه ،فبقدر ما يزداد الدم كثافة يزيد خطر حصول تجلط ،لذلك يُنصح بتناول لتر ونصف من الماء في اليوم.


ممارسة الرياضة:

لا بد من تخصيص وقت ثابت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي لمدة 45 دقيقة، لأن النشاط البدني يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بالجلطات.

 

الابتعاد عن اللحوم المصنعة:

الحرص على سيلان الدم وعلى صحة الشرايين يجب اتباع نظام غذائي صحي قليل الأطعمة المصنّعة من أطعمة سريعة التحضير وأطباق جاهزة وأيضاً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة  كاللحوم الزهرية والحلويات وتلك الغنية بالسكر  والمشروبات الغازية.


عدم تناول الملح:

كما يُنصح بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح لأنه يساهم في انحباس السوائل في الجسم ما يعيق الدورة الدموية ،في المقابل ثمة أطعمة لها أثر إيجابي على الدورة الدموية وتخفف خطر حصول جلطات ويُنصح بالتركيز عليها كالثوم والليمون والبرتقال والشكولاتة السوداء وبذور دوار الشمس.


الإقلاع عن التدخين:

يعد التدخين من العادات الخاطئة التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، بالتالي، ينبغي الإقلاع عنه نهائيًا، مع ضرورة الابتعاد عن المدخنين.


النوم الجيد:

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لأن السهر لساعات متأخرة ليلًا له تأثيرات خطيرة على صحة القلب والأوعية الدموية.

القاتل الصامت جلطات الدم الوقاية منها الحركة والرياضة التدخين

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