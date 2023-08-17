وائل إبراهيم يتواجد في القائمة النهائية لحكام كأس العالم لكرة السلة

تواجد الحكم المصري وائل إبراهيم في القائمة النهائية لحكام نهائيات كأس العالم لكرة السلة، في الفترة من 25 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل.

وسيكون وائل إبراهيم هو الحكم المصري والأفريقي الوحيد في قائمة حكام البطولة، التي ستقام في ثلاث دول وهي اليابان والفلبين وإندونيسيا.

وضمت القائمة النهائية لحكام كأس العالم لكرة السلة 44 حكما، من بينهم ثلاث حكمات لأول مرة في تاريخ مونديال السلة.

وتشارك مصر في منافسات نهائيات كأس العالم لكرة السلة، حيث أوقعت القرعة منتخب السلة المصري في المجموعة الرابعة بالمونديال رفقة منتخبات: مونتنيجرو- المكسيك - ليتوانيا

المجموعة الأولى: أنجولا- الفلبين - إيطاليا- الدومينيكان

المجموعة الثانية: صربيا - باراجواي- الصين- جنوب السودان

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية- اليونان - نيوزيلندا - الأردن

المجموعة الرابعة: مصر- مونتنيجرو- المكسيك - ليتوانيا

المجموعة الخامسة: ألمانيا - فنلندا - أستراليا- اليابان

المجموعة السادسة: سلوفينيا- فنزويلا- كاب فيردي- جورجيا

المجموعة السابعة: إسبانيا- البرازيل- إيران- كوت ديفوار

المجموعة الثامنة: كندا- فرنسا- لاتفيا- لبنان

ومن المقرر أن تقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.