إسكان النواب: إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية مؤشر نجاح التوصيات

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قرار الرئيس السيسي، بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية، قائلا: خطوة هامة تدخل بالحوار لدائرة التنفيذ وصنع القرار.

وقال شكري في تصريح صحفي له اليوم: مخرجات وتوصيات الحوار الوطني انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنها خير على الافتراءات والمزاعم من قبل قوى إخوانية ومأجورة طوال الشهور الماضية.

وأشار وكيل اسكان النواب، إلى أن كل ما من شاركوا في الحوار الوطني، يتطلعون إلى لتنفيذ المخرجات والتوصيات وهو ما حققه قرار الرئيس بإحالة المخرجات للجهات المعنية والتنفيذية والتشريعية.

ولفت المهندس طارق شكري إلى أن الحوار الوطني أثبت أنه حدث سياسي واقتصادي ومجتمعي كبير، والدولة كانت في حاجة للقاء كل أطيافها السياسية وقواها الوطنية، تحت مظلة موحدة للنظر في تحديات الحاضر والانطلاق برؤى المستقبل .