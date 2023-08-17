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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات الشعب زيرو موديل 2023.. تبدأ من 400 ألف جنيه

سيارات الشعب زيرو
سيارات الشعب زيرو موديل 2023

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ويبحث المواطنين عن سيارات حديثة يتوافر بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة وتكون متاحة للشراء ، من اجل مساعدة المواطنين علي التسوق والتنقل ، بالإضافة الي الذهاب الي أعمالهم .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 تبدأ أسعارهم من 400 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصري :

1- بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 السيدان ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وتخرج قوة 108 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تباع سيارة بى واى دى‬ F3  موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 440 ألف جنيه .

2- ساوايست A5  الصينية

تستمد سيارة ساوايست A5 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج ساوايست A5 الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر.

ساوايست A5 موديل 2023 الصينية

ساوايست A5 موديل 2023 الصينية يصل سعر الفئة الوحيدة المتوافرة منها في سوق السيارات المصري الي 595 ألف جنيه .

3- شيفرولية أوبترا موديل 2023

تتسارع سيارة شيفرولية أوبترا السيدان من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

شيفرولية أوبترا موديل 2023

سعر سيارة شيفرولية أوبترا موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي 660 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB الكورية

هيونداي اكسنت RB موديل 2023 تحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ومحركها يصل سعته الي 1600 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان .

سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري 

تأتي سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 740 ألف جنيه .

5- نيسان سنترا موديل 2023

تنتج سيارة نيسان سنترا موديل 2023 قوة 118 حصان، وعزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتحتاج الي 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2023

يتراوح سعر سيارة نيسان سنترا موديل 2023 من 831 ألف جنيه الي 880 ألف جنيه .
 

بي واي دي F3 موديل 2023 ساوايست A5 الصينية شيفروليه اوبترا موديل 2023 هيونداي اكسنت RB الكورية نيسان سنترا موديل 2023

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