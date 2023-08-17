سيارات الشعب زيرو موديل 2023.. تبدأ من 400 ألف جنيه

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ويبحث المواطنين عن سيارات حديثة يتوافر بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة وتكون متاحة للشراء ، من اجل مساعدة المواطنين علي التسوق والتنقل ، بالإضافة الي الذهاب الي أعمالهم .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 تبدأ أسعارهم من 400 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصري :

1- بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 السيدان ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وتخرج قوة 108 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تباع سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 440 ألف جنيه .

2- ساوايست A5 الصينية

تستمد سيارة ساوايست A5 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج ساوايست A5 الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر.

ساوايست A5 موديل 2023 الصينية

ساوايست A5 موديل 2023 الصينية يصل سعر الفئة الوحيدة المتوافرة منها في سوق السيارات المصري الي 595 ألف جنيه .

3- شيفرولية أوبترا موديل 2023

تتسارع سيارة شيفرولية أوبترا السيدان من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

شيفرولية أوبترا موديل 2023

سعر سيارة شيفرولية أوبترا موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي 660 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB الكورية

هيونداي اكسنت RB موديل 2023 تحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ومحركها يصل سعته الي 1600 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 125 حصان .

سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 740 ألف جنيه .

5- نيسان سنترا موديل 2023

تنتج سيارة نيسان سنترا موديل 2023 قوة 118 حصان، وعزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وتحتاج الي 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2023

يتراوح سعر سيارة نيسان سنترا موديل 2023 من 831 ألف جنيه الي 880 ألف جنيه .

