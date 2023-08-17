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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: تدشين معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم 350 مستفيدا

معارض تضامن الغربية
معارض تضامن الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان إحدي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم 350  مستفيدا من الأسر الأولي بالرعاية فى قري إبشواى، والبكرى، والرميلية، وأبوجليل بمركز قطور في محافظة الغربية.

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وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، لافتا أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

 

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وأضاف وكيل وزارة التضامن ، أن هناك منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة  المواطنين الأكثر احتياجا في القرى، معربا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.

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