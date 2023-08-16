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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

يقلل الفرص ويبعد النجاح.. ثقافة الغربية تستعرض طرق التخلص من الخجل الاجتماعي

صدى البلد

توافد العديد من الرواد والمهتمين بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية إلى مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، وذلك لحضور فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة كيفية التخلص من الخجل الاجتماعي، وأدارت فعالياتها نيفين زايد، مدير الدار.

في كلمتها، تناولت الدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريب ومدرب التنمية البشرية التعريف بمصطلح الخجل الاجتماعي، حيث أوضحت أنه يعتبر من أكثر المشاكل التي يعاني منها الناس بمختلف ثقافتهم وأعمارهم، وذلك نتيجة لعدم امتلاكهم مهارات التعامل والتواصل مع الآخرين، وأكدت أن الإنسان الخجول هو بالفعل الأقل فرصا في الحياة، كما يصبح أكثر عرضة للعزلة عن الناس.

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عن أسباب الخجل الاجتماعي، قالت "جاهين" إن التعرض للتنمر أو العنف في السنوات الأولى للأطفال هو أحد أهم الأسباب، وتابعت بأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن الخجل الاجتماعي، هو نتيجة مزيج من عوامل بيئية ووراثية وتجارب سلبية تعرض لها الفرد في حياته، كما شددت أن الأجهزة الإلكترونية "الموبايل وأجهزة الحاسب الآلي" باتت تؤثر على التفاعل الاجتماعي بين البشر.

اختتمت أستاذ المناهج وطرق التدريس كلمتها بتقديم عدد من النصائح للتخلص من الخجل الاجتماعي، جاء فيها: التحدث للطرف الآخر من خلال النظر في عينه، مع ضرورة عدم التصنع في الحديث، والحرص على استخدام اسم الشخص خلال التحاور معه، وتجنب الكذب والتحدث بقصص مبالغ فيها.

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