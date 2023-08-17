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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

يصطادون بالسهم ويأكلون اللص.. طقوس غريبة لقبيلة تعيش معزولة عن العالم

شعب كورواي
شعب كورواي

على غرار الانسان البدائي في العصر الحجر، مازال شعب كوروواي يعيشون حياتهم داخل اقصى غابات الأرض في غينيا، يأكلون من صيد أيديهم ويلبسون من نسج أصابعهم، لكن المفاجأة تكمن في طقوسهم الغريبة والمرعبة. 
 

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وبحسب ما ورد في ديلي ستار البريطانية، قرر المغامر الشاب درو بينسكي، السفر الى اقاصي الغابات على وجه الأرض ليستكشف عادات وتفاصيل تلك القبيلة المنعزلة عن العالم والتي تعيش كما عاس اسلافنا في العصر الحجري. 

يرتدون القليل من الملابس أو لا يرتدونها ، ويصطادون باستخدام الأقواس والسهام، ويأكلون لحم البشر ولكن ليس للغذاء بل لسبب مختلف.



شعب كورواي لا يعلم بوجود بشر غيرهم
 

وحتى عام 1974 ، عندما غامر علماء الأنثروبولوجيا بالدخول إلى مقاطعات بابوا الجنوبية ومرتفعات بابوا الإندونيسية ، لم يكن شعب كورواي يعلم بوجود أي أشخاص آخرين على الأرض

قضى درو الكثير من الوقت بين قبيلة مومونا ، الجيران القريبين لكوروواي ، الذين أخبروه عن أبناء عمومتهم المخيفين.

وأوضح: 'علمت أن كورواي لا يأكل البشر من أجل الاستمتاع أو القيمة الغذائية'. 'إنه ببساطة شكل من أشكال العقاب'.

'تسرق شيئًا ، تحترق على النار وتؤكل.'

يعتقد اهل كورواي يضًا أن شيطانًا شريرًا يسمى khakua يمكن أن يمتلك إنسانًا و 'يأكل' من الداخل ، ويحوله إلى ساحر.

بالنسبة لهم ، من المنطقي أن يتم قتل شخص ممسوس وأكله أيضًا.

يقول درو: 'يعتقد كوروواي أن الوفيات الغامضة مثل الأمراض تُنسب إلى خاكوا أو الشياطين الشريرة التي تتخذ الشكل البشري'.

يقال إن خاكواس يتنكر كأصدقاء أو أفراد من العائلة في محاولة لكسب ثقة القبيلة حتى يتمكنوا من قتلهم لاحقًا.

'من تقاليد كوروواي أداء طقوس أكل لحوم البشر على أي شخص يعتقد أنه خاكوا حتى يتمكنوا من حماية أفراد القبيلة ... إنه جزء من نظام عدالة قائم على الانتقام.'

ويأكل أفراد القبائل كل جزء من الجسم ما عدا الشعر والأظافر والعضو التناسلي.


ولا يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بتناول اللحوم البشرية ، لأن كوروواي يعتقدون أن تناول خاخوا يحمل في طياته خطر الاستحواذ على أنفسهم.

العصر الحجر غينيا طقوسهم شعب كوروواي غابات

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