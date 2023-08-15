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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

صورة متداولة لحرائق
صورة متداولة لحرائق غابات هاواي

ربط الكثير بين حرائق غابات هاواي القاتلة وتنظيم مُدبر لافتعال هذه الحرائق، حيث اكتسبت هذه المزاعم عن حرائق غابات هاواي شهرة واسعة عبر الإنترنت.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من بين القوى المزعومة، شعاع ليزر سلطته إحدى الدول لتدير هاواي، وتأتي المشاركات المضللة من مجموعة متنوعة من المصادر والحسابات ، ولكنها تشير بشكل عام إلى إشعال الحرائق عمداً.

على الرغم من أنها جمعت ملايين الأشخاص الذين دعموا الأمر، لكن هناك شائعات محددة يتم تداولها حول حرائق هاواي.

سلاح الطاقة

تمت مشاهدة مقاطع الفيديو والصور التي تدعي أن حرائق الغابات لم تكن كارثة طبيعية - وبدلاً من ذلك نتجت عن "سلاح طاقة موجه" أو "شعاع ليزر" أو انفجار - تمت مشاهدتها ملايين المرات.

شاهد مقطع فيديو واحد 10 ملايين مرة يدعي أنه يظهر انفجارًا كبيرًا في ماوي قبل الحرائق مباشرة.

تمت مشاركة مقطع فيديو على TikTok في مايو يُظهر انفجار محول في تشيلي. أفاد تقرير نشرته شبكة التلفزيون التشيلية Chilevisión بأن الانفجار ناتج عن محول في مهب الرياح القوية.

تمت مشاهدة صورة لكنيسة مشتعلة في هاواي تسعة ملايين مرة، حيث زعم الناس أنها تُظهر شعاعًا ليزر يرتفع من الكنيسة نحو السماء. 

ومع ذلك، تم تعديل الصورة رقميًا، وفي الصورة الأصلية التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، لا يمكن رؤية أي شعاع ليزر أو شعاع ضوء، بل تُظهر الصورة الكنيسة وايولا في لاهاينا وقد اشتعلت في الثامن من أغسطس.

كرة من النار ترتفع للسماء

تمت مشاهدة صورتين أخريين مزيفتين بشكل واسع، إحداها تُظهر كرة نارية وخطًا ساطعًا من الضوء يرتفع نحو السماء في الليل، وأُدعي أيضًا أن حرائق الغابات ليست طبيعية.

 ومع ذلك، عند البحث عبر الإنترنت عن إصدارات سابقة لهذه الصورة، يتضح أنها تُظهر حريقًا في مصفاة نفط في ولاية أوهايو وتم نشرها لأول مرة على الإنترنت في يناير 2018. ويُعرف الخط الساطع المعروف باسم "عمود الضوء" على أنه خدعة بصرية تحدث بسبب انعكاسات بلورات الجليد في أيام باردة.

هناك صورة مماثلة تدّعي أنها تُظهر شعاعًا ضخمًا من الضوء في ماوي قبل حرائق الغابات، ولكنها في الواقع تُظهر إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 في كاليفورنيا في مايو 2018.

تم تداول مقاطع فيديو من ماوي تُظهر بعض الأشجار التي ظلت قائمة في حين احتراق المنازل والمركبات، واستخدم الأشخاص الصور كدليل يدعم فكرة أن الحرائق تم إشعالها عمدًا أو أن هناك سببًا آخر يُخفى عن الجمهور. 

TikTok SpaceX الانترنت

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