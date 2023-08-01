قصة من العصر الحجري.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" المجموعة القصصية (قصة من العصر الحجري)، تأليف: هربرت جورج ويلز، ترجمة: مها أسعد مرزة.

بعد غياب القمر من بين جذوع الأشجار على الحافة الصخرية، أرسل شعاعين هائلين من الضوء، وانبعث شريط من الظلام عبر البردي. ثم جاء صوت حفيف متواصل، وصوت تناثر الماء، وتحرك البردي متباعداً بعضه عن بعض أكثر فأكثر. وفي النهاية ظهرت فيه فتحة، وكأنه ينفلق من الجذور إلى الأطراف... لقد حانت النهاية.

المجموعة القصصية (قصة من العصر الحجري)، تأليف: هربرت جورج ويلز، ترجمة: مها أسعد مرزة، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.