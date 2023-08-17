البرلمان الأوكراني يلمح إلى إعلان التعبئة العامة في البلاد .. تفاصيل

قال نائب البرلمان الأوكراني ونائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، إيجور تشيرنيف، أنه إذا تعرضت أوكرانيا للتهديد "بفقدان الدولة"، فقد يتم الإعلان عن تعبئة عامة في البلاد.

وقال تشيرنيف: "في أوكرانيا، هناك أربع مراحل للتعبئة. والآن تفترض المرحلة الرابعة أن جميع الرجال يذهبون إلى الحرب.. ونحن الآن في المرحلة الثانية من التعبئة”.

وأضاف: “لكن إذا كانت البلاد في خطر وهناك تهديد حقيقي بفقدان الدولة أعتقد أن من واجب كل رجل الدفاع عن بلده”.

وفي وقت سابق، قال النائب الأوكراني، أولكسندر دوبينسكي، إنه قد يتم إعلان تعبئة كبيرة في أوكرانيا في الشتاء المقبل، مع توقع تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى نهاية عام 2024.

وقال دوبينسكي عبر قناته على موقع يوتيوب، إن “هذا الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي يجب أن يكون ذا مغزى وتحقيق أهدافه، سيتطلب تعبئة عدد كبير من الأفراد العسكريين، فتراكم المعدات الذي يمكنك رؤيته، يعني انه يمكن تنفيذ عمليات، ولكنها تحتاج إلى تعبئة كبيرة للغاية، مع التطهير بين المفوضين العسكريين وإعادة التدريب وإرسال أشخاص جدد استعدادا لحشد كبير”، مضيفًا أن كييف ستلجأ إلى تعبئة واسعة النطاق بحلول شتاء 2024 لتحقيق انفراج في القتال.