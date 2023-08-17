عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يلمح إلى إعلان التعبئة العامة في البلاد .. تفاصيل

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

قال نائب البرلمان الأوكراني ونائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات، إيجور تشيرنيف، أنه إذا تعرضت أوكرانيا للتهديد "بفقدان الدولة"، فقد يتم الإعلان عن تعبئة عامة في البلاد.

وقال تشيرنيف: "في أوكرانيا، هناك أربع مراحل للتعبئة. والآن تفترض المرحلة الرابعة أن جميع الرجال يذهبون إلى الحرب.. ونحن الآن في المرحلة الثانية من التعبئة”.

وأضاف: “لكن إذا كانت البلاد في خطر وهناك تهديد حقيقي بفقدان الدولة أعتقد أن من واجب كل رجل الدفاع عن بلده”.

وفي وقت سابق، قال النائب الأوكراني، أولكسندر دوبينسكي، إنه قد يتم إعلان تعبئة كبيرة في أوكرانيا في الشتاء المقبل، مع توقع تمديد الأحكام العرفية في البلاد حتى نهاية عام 2024.

رئيس وزراء بريطانيا: السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا

هروب القوات.. أوكرانيا على شفا كارثة بعد هجوم روسي كاسح

وقال دوبينسكي عبر قناته على موقع يوتيوب، إن “هذا الهجوم المضاد الذي طال أمده، والذي يجب أن يكون ذا مغزى وتحقيق أهدافه، سيتطلب تعبئة عدد كبير من الأفراد العسكريين، فتراكم المعدات الذي يمكنك رؤيته، يعني انه يمكن تنفيذ عمليات، ولكنها تحتاج إلى تعبئة كبيرة للغاية، مع التطهير بين المفوضين العسكريين وإعادة التدريب وإرسال أشخاص جدد استعدادا لحشد كبير”، مضيفًا أن كييف ستلجأ إلى تعبئة واسعة النطاق بحلول شتاء 2024 لتحقيق انفراج في القتال.

البرلمان الأوكرانى أوكرانيا التعبئة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ للبنك المركزي

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

موضوعات متعلقة

الكشف عن الموعد النهائي للهجوم الأوكراني المضاد

الاستفزازات مستمرة.. مظاهرة جديدة لحرق المصحف في السويد

هروب القوات.. أوكرانيا على شفا كارثة بعد هجوم روسي كاسح

الناتو: سندعم أوكرانيا حتى النصر.. وبوتين يستهين بالحلف

تسريبات البريد الإلكتروني.. الكشف عن فضائح جديدة لـ نجل بايدن

إعلان صادم من روسيا بشأن شروط السلام مع أوكرانيا

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

تأهبا لهجوم روسي.. صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

ترشيحاتنا

صدمة بسبب درجات الحرارة .. ماذا يعني رفع محافظة الإسكندرية الرايات الحمراء؟

داخل قفص..رواد التواصل يسألون ماسك ومارك زوكربيرج عن موعد النزال| فيديو

قرب حدود أمريكا.. إعصار قوي يضرب المكسيك

لتجنب حرب نووية.. دعوات في أمريكا لاتخاذ قرار ضد زيلينسكي

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الأماكن الخالية بدار العلوم والحد الأدنى للقبول

تحذير عاجل .. فيروس منتشر عند السيدات | هذه أعراضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ