أستاذ بكلية الإعلام: الهجمة على مصر ممولة بملايين الدولارات

أكد الإعلامي الدكتور حسام فاروق أستاذ بكلية الإعلام، أن الهجمة على مصر مصروف عليها ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن الأمريكان يدعمون قيادات الإخوان للهجوم على مصر.

وقال حسام فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المؤسسات الإعلامية الدولية تفتح أبوابها لأبواق الجماعة الإرهابية ، مؤكدا أن موسم الشائعات هو موسم لخروج الأفاعي والغربان من الجحور للهجوم على مصر.

دعم للجماعة الإرهابية

وتابع أستاذ بكلية الإعلام، أن هناك مؤامرة مكتملة الأركان في الإعلام الأجنبي، للهجوم على الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك دعم للجماعة الإرهابية للتركيز على نشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة.