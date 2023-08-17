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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط بالجيش الأوكراني: واجهنا مشاكل خطيرة خلال الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية واجهت مشاكل خطيرة بسبب حقول الألغام والطائرات الروسية خلال الهجوم المضاد.

وحسب “بيلد”، قال ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، إن "مشكلة الألغام استخف بها الجميع، بمن فيهم شركاؤنا".

وأضاف أن التفوق الجوي من خلال طائرات الهليكوبتر القتالية والطائرات بدون طيار يمنح روسيا ميزة كبيرة.

وقالت صحيفة “بيلد”: “تشعر كييف بالقلق بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث يضغط الجمهوريون المؤيدون لترامب من أجل إنهاء المساعدة لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن أوكرانيا بحاجة إلى تحقيق نجاح عسكري قبل نهاية الخريف.

وأوضحت “بيلد”، أن "الجيش الأوكراني لديه حتى نوفمبر لشن هجوم مضاد”، مشيرة إلى أنه بعد هذا التوقيت الشتاء سيأتي وسيكون من الممكن الحديث عن مزيد من الأعمال الهجومية في فبراير فقط.

ولفتت الصحيفة الألمانية الانتباه إلى تكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة، على الرغم من تصريحات كييف.

القوات المسلحة الأوكرانية روسيا أوكرانيا

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