تركيا تحذر روسيا بعد هجوم على سفينة لها في البحر الأسود

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا حذرت موسكو من تفادي المزيد من التصعيد بعد أن تعرضت سفينة شحن مملوكة لتركيا لهجوم من قبل البحرية الروسية في نهاية الأسبوع الماضي.

قالت الرئاسة التركية "بعد التدخل (الروسي)، تم تحذير محاورينا في الاتحاد الروسي بشكل مناسب لتجنب مثل هذه المحاولات التي تصعد التوترات في البحر الأسود".

في وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى تركيا، ألكسي إيرخوف، بأن روسيا تبحث مع شركائها بدائل لمبادرة البحر الأسود لتوصيل المواد الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

وقال إيرخوف في حديث، نقلته تاس: "لا تعد مبادرة البحر الأسود حلا سحريا لتلبية الاحتياجات الغذائية لإفريقيا والدول الأخرى، توجد هناك بدائل ويتم بحثها بنشاط من خلال الاتصالات مع شركائنا".