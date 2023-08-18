جامعة عيان شمس في أسبوع|انطلاق الفوج الثالث لمعسكر أسرة طلاب من أجل مصر.. 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا لامتحانات التحول الرقمي

جامعة عيان شمس في أسبوع :

انطلاق الفوج الثالث لمعسكر أسرة طلاب من أجل مصر

لجنة الاختبارات الإلكترونية في زيارة لجامعة عين شمس

424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا لامتحانات التحول الرقمي



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا لامتحانات التحول الرقمي بجامعة عين شمس وانطلاق الفوج الثالث لمعسكر أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس .



أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس تحت رعاية الدكتورة غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد، و الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك 424 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.



وأشار إلى أن 361 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومي الأحد والإثنين، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة للطلاب.



وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.

استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس لجنة الاختبارات الإلكترونية وذلك للوقوف على آخر التطورات و توافر كافة التجهيزات اللازمة لإتمام الاختبارات الإلكترونية بأعلى مستويات الكفاءة التقنية.

وذلك بحضور الدكتورة منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة، أ.د ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية ، ا.د. مجدي شعبان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وفي بداية اللقاء أكدت أ.د غادة فاروق على أهمية العمل وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي، وما اتخذته جامعة عين شمس، من إجراءات في مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.



وأكدت أ.د منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة على ان الاختبارات الإلكترونية تأتي كأول خطوة لتحقيق رؤية جامعة عين شمس وقطاع التعليم والطلاب تحت رئاسة ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لرقمنة منظومة القياس والتقويم والعملية الامتحانية استعداداً لتفعيل بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني بجميع كليات الجامعة.



أجرت اللجنة جولة في معامل الاختبارات الإلكترونية بكليات الإعلام والعلوم والآداب والصالة المغطاة ومبنى I HUB.

انطلق الفوج الثالث لمعسكر إعداد القيادات الطلابية في الفترة من ٥ أغسطس وحتى ٩ أغسطس بمدينة الإسكندرية وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي و الحس الوطني لدي الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم.



بمشاركة ١٣٠ طالبا و طالبة من مختلف كليات الجامعة هذا وقد تم تدريب الطلاب علي المهارات الآتية إدارة المشروعات ،مهارات التفاوض

، تحليل الشخصيات ،مقدمة عن سوق العمل ،الاتحادات الطلابية و اللائحة المالية و الإدارية ،Servant leadership

وقام بإلقاء المحاضرات المحاضرين دكتور محمد السعيد رائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الزراعة ، احمد خالد ، محمد جلال ، احمد عاطف .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.



وتحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر ، الدكتور. ممدوح عبد العليم رائد الاسرة بكلية التجارة ومشرف الفوج الثالث ،ا.د سامح عوض الله أستاذ الإعلام بكلية الطفولة و ا. طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ا. ماهيتاب مجدي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.



يأتي الفوج الثالث استكمالا للأفواج السابقة والتي تبرز الدور الذي تقوم به جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لرفع وعي الطلاب واكسابهم المهارات اللازمة لافراز جيل جديد قادر على مواجهه التحديات.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المستفدين بلغ ٤٥٠ طالبا وطالبة.