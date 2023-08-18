صحف السعودية| النفط يرتفع بشكل كبير .. اتفاقات مع إيران لتعزيز التعاون المشترك.. أمريكا تتجه إلى زيادات أخرى في أسعار ‏الفائدة

ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون المشترك والأزمة الأوكرانية

النفط يصعد.. و"برنت" يلامس الـ 85 دولاراً للبرميل

فرق الإطفاء الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف

السعودية وإيران... تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الجمعة.

حيث نشرت صحيفة عكاظ أن بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين الرياض ولندن بحسب ما ذكرت العربية.



وبينت رئاسة وزراء بريطانيا أن سوناك وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.

وقال رئيس وزراء بريطانيا: السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي.

فيما أعرب سوناك لولي العهد السعودي عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية.

ونقلت صحيفة الرياض آخر أسعار النفط حيث ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط ‏تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد ‏بشكل عام.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% عند التسوية إلى 84.12 ‏دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو ‏‏1.3% إلى 80.93 دولار للبرميل.‏

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق ‏بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار ‏الفائدة في الولايات المتحدة.‏

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل ‏اتباع سياسة "دقيقة وقوية" لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.‏

ونقلت نفس الصحيفة أن تكدس الآلاف من الذين أمروا بالفرار من حرائق الغابات التي تتقدم في واحدة من أكبر المدن في أقصى شمال كندا بمطار محلي امس الخميس، لركوب رحلات الإجلاء الطارئة، حيث اتجهت القوافل جنوبا إلى بر الأمان على الطريق السريع الوحيد المفتوح.

ويمثل الأمر الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بإخلاء يلونايف في الأقاليم الشمالية الغربية أحدث فصل من صيف رهيب لحرائق الغابات في كندا، حيث أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم واحترقت مساحات شاسعة من الأراضي.

وحاولت فرق الإطفاء التعامل مع المساحات الهائلة من النيران التي لحقت الغابات

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أكد تطلعات المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني، أنّ اللقاء تطرق لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف بن فرحان: «أدعو إلى استمرار التشاور مع إيران الفترة المقبلة، وبحثنا تعزيز العلاقات المشتركة بين السعودية وإيران».