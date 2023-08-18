عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| النفط يرتفع بشكل كبير .. اتفاقات مع إيران لتعزيز التعاون المشترك.. أمريكا تتجه إلى زيادات أخرى في أسعار ‏الفائدة

صدى البلد

ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون المشترك والأزمة الأوكرانية

النفط يصعد.. و"برنت" يلامس الـ 85 دولاراً للبرميل

فرق الإطفاء الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايف

السعودية وإيران... تعزيز التعاون والأمن الإقليمي

 

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الجمعة.

حيث نشرت صحيفة عكاظ أن بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين الرياض ولندن بحسب ما ذكرت العربية.


وبينت رئاسة وزراء بريطانيا أن سوناك وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.

وقال رئيس وزراء بريطانيا: السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي.

فيما أعرب سوناك لولي العهد السعودي عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية. 

ونقلت صحيفة الرياض آخر أسعار النفط حيث ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط ‏تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد ‏بشكل عام.‏


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% عند التسوية إلى 84.12 ‏دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو ‏‏1.3% إلى 80.93 دولار للبرميل.‏

وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق ‏بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار ‏الفائدة في الولايات المتحدة.‏

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل ‏اتباع سياسة "دقيقة وقوية" لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.‏

ونقلت نفس الصحيفة أن تكدس الآلاف من الذين أمروا بالفرار من حرائق الغابات التي تتقدم في واحدة من أكبر المدن في أقصى شمال كندا بمطار محلي امس الخميس، لركوب رحلات الإجلاء الطارئة، حيث اتجهت القوافل جنوبا إلى بر الأمان على الطريق السريع الوحيد المفتوح.

ويمثل الأمر الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بإخلاء يلونايف في الأقاليم الشمالية الغربية أحدث فصل من صيف رهيب لحرائق الغابات في كندا، حيث أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم واحترقت مساحات شاسعة من الأراضي.

وحاولت فرق الإطفاء التعامل مع المساحات الهائلة من النيران التي لحقت الغابات

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن  الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أكد تطلعات المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران.


وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني، أنّ اللقاء تطرق لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف بن فرحان: «أدعو إلى استمرار التشاور مع إيران الفترة المقبلة، وبحثنا تعزيز العلاقات المشتركة بين السعودية وإيران».

 

اسعار النفط اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الأمن الإقليمي الأمير محمد بن سلمان الدولار السعودية وإيران السعودية الدولار الخميس المركزي الصيني الوزراء البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

محتوى فاضح وتشهير.. كيف انتقمت البلوجر هبة السيد من ابنها بعد وقف أرباحها؟

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

قرار جديد من اتحاد جدة بشأن التعاقد مع محمد صلاح

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

ترشيحاتنا

العلوم 83% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

رباعي مصري يتأهل لربع نهائي بطولة كأس ويندسور لرجال الإسكواش

مصر تصطدم بالكاميرون في أمم أفريقيا لسيدات الطائرة

لا تنقل حبوب.. الدفاع التركية تكشف تفاصيل بشأن السفينة المغادرة من أوكرانيا

حريق في محل بجراج العتبة وقوات الحماية المدنية تسيطر على الأوضاع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تؤدي إلى التسمم.. مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

سعر فستان روبي في قصر البارون يثير ضجة| رقم خرافي

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ