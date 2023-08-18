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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسبابه وطرق علاجه.. ماهو الاحتراق الوظيفي؟

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عماد طلعت، استشاري التنمية والتطوير، إن الاحتراق الوظيفي هو فقدان الإنسان للشغف تجاه عمله وعدم قدرته على الأداء بشكل جيد نتيجة العديد من العوامل، ومن أبرزها قضاء الإنسان في أداء عمل روتيني متكرر لفترة زمنية طويلة مما يتسبب في انعدام الدوافع.
 

أسباب الاحتراق الوظيفي
 

وأضاف “طلعت” خلال مداخلة عبر هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن العلاقات السامة التي قد تحيط بالإنسان أحد أسباب الاحتراق الوظيفي، متابعًا أن المنظمة التي يعمل بها الشخص عليها دور كبير في هذا الأمر، موضحًا أن الموظف يجب أن يُقدم له الدعم النفسي والمادي باستمرار للحفاظ على معدلات الإنتاج لديه.


وأشار استشاري التنمية والتطوير إلى أن تقليل الصلاحيات التي يتم إعطائها للموظف؛ تقلل من حبه للعمل وتؤدي لتقليص حدوده الابتكارية وتسبب أيضًا الاحتراق الوظيفي، ممازحًا: “مينفعش تكون ابن الشركة ومتاخدش تقديرك المادي والمعنوي".

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