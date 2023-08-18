وزير الخارجية الإيراني يزور مقر سفارة طهران بالسعودية

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، زيارة تفقدية لسفارة إيران في الرياض.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له بعد استئناف العلاقات بين البلدين.



وخلال الزيارة اطلع عبد اللهيان على الإجراءات المتخذة لتجهيز السفارة الإيرانية في الرياض وتحدث مع أعضاء السفارة.

واستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني في مقر الخارجية بالرياض، حيث عقدا جلسة ثنائية، ستتطرق إلى العديد من الملفات أبرزها، المصالحة وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، أمس الخميس.

يأتي ذلك بعدما اتفقت السعودية وإيران في العاشر من مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.