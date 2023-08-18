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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: مستشفى الـ220 سريرا بالعبور صرح طبي متكامل

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقدم الأعمال بمستشفى سعة 220 سريرا بمدينة العبور، من المقرر أن تخدم المدينة، والمدن الجديدة المجاورة بشرق القاهرة.

كما تابع الوزير نسب تنفيذ مستشفى الأطفال بسوهاج الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن نفذت مستشفى آخر، وتم تسليمه لوزارة التعليم العالى، لتشغيله من خلال جامعة سوهاج.

وأوضح الجزار، أن وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ إنشائها، تحرص على توافر الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، ومن ثم تتولى الهيئة إنشاء عدد كبير من الخدمات، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها، مساهة فى تقديم خدمة متميزة لسكان المدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء مستشفى  سعة 220 سريراً، وللوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية، بحضور المهندس السيد أمين، والمهندس علاء حماد، نائبى  رئيس الجهاز، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة، وتم التوجيه خلال الجولة بأهمية سرعة إنجاز الأعمال وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء مستشفى العبور  يجري تنفيذه بخط 10 بمنطقة التبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، وهو عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى المنظومة الصحية بالمدينة، وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية، بجانب خدمة المدن المجاورة لها.

واستمع المهندس أحمد رشاد، إلى شرح تفصيلي من مسئولي الإدارات والشركات ومشرفي المشروع عن الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، حيث إن المستشفى عبارة عن عدة مبانٍ مقامة على مساحة 17ألف م٢ وستضم 220 سرير إقامة، و27  سرير عناية مركزة، و20 ماكينة غسيل كلوي، و20  حضَّانة أطفال، كما تشمل غرف العمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة قلب والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي أغلب التخصصات ومنها: الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.
وتابع رئيس جهاز مدينة العبور، في جولته أعمال التشطيبات المختلفة للعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي وأعمال تركيب أنظمة التحكم والإضاءة ومسارات التكييف بالأسقف، وكذلك أعمال تركيب المصاعد، كما تفقد أعمال تشطيب الواجهات وأعمال تسوية وتجهيز الموقع العام.

واجتمع رئيس جهاز مدينة العبور مع مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز ومقاول المشروع لتذليل أي عقبات قد تعوق سرعة تنفيذ المشروع، وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال طبقاً لأعلى معايير الجودة التي تناسب المشروع، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية، وأن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات بالمدينة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه استقبل الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، لمناقشة عددٍ من المشروعات وبحث أوجه التعاون المستقبلية.

وأوضح المهندس محمد عبد الله، عدداً من الموضوعات الهامة ومنها: تشغيل جامعة سوهاج بكامل طاقتها داخل المدينة، بجانب مناقشة دراسة فكرة إنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج الجديدة تكون الأولى من نوعها فى الصعيد وكذا مناقشة موضوع تشغيل مستشفى شفاء الأطفال.

وصرح المهندس محمد عبد الله، بأن مستشفى شفاء الأطفال تُقام على مساحة ٥.٦ فدان بمركز خدمات المدينة، حيث تُعد المستشفى صرحاً طبياً متكاملاً وتتكون من بدروم + أرضى + ٦ أدوار متكررة وتبلغ نسبة الإنجاز حتى تاريخه ٩٢ ٪، وتحتوى على غرف عمليات - وحدات غسيل كلوي - وحدات المناظير - العناية المركزة - حضَّانات الرضاعة - العلاج الكيميائي - غرف المرضى - استقبال - صالات طبية رياضية.

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