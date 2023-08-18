سلاح ومخدرات.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لعدد (2 منهم معلومات جنائية).

وتم ضبط (3) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,500 كيلو لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الشابو – الهيروين") ، بحوزة (4) متهمين لعدد "2 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (5 متهمين لـ"3منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.