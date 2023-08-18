عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سائق سيارة نقل عرضت حياة المواطنين للخطر

المتهم
المتهم

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضاً حياته والمواطنين للخطر وإصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وبالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤالها قررت أن شقيقها (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه .

 وأمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن التواصل الإجتماعي فيس بوك القبض على سائق امن الجيزة حدائق أكتوبر حياة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة النصر والتعاون في الجولة الثانية

أول تحرك لـ روسيا بعد طرد دبلوماسييها من مولدوفا

قرار جمهوري بشأن خط سكك حديد أبي قير.. ماذا يحدث في مواصلات الإسكندرية؟

وزير الصحة : الأعشاب الطبية يجب خضوعها لرقابة الجودة بجميع مراحل الإنتاج

الجيش الروسي يعلن القضاء على 810 جنود أوكران

سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

فيديو

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ