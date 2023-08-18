القبض على سائق سيارة نقل عرضت حياة المواطنين للخطر

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضاً حياته والمواطنين للخطر وإصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وبالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبسؤالها قررت أن شقيقها (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه .

وأمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.