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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا ينظم ورش عمل لتدريب القيادات الدينية لمواجهة ختان الإناث

قومي المرأة بالمنيا
قومي المرأة بالمنيا ينظم ورش لمواجهة ختان الإناث

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا استمرار فعاليات المرحلة الأولى من ورش العمل لتدريب القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بمقر فرع القومي للمرأة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على " ختان الإناث " بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لرفع الوعي بهذه القضية.

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قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث وذلك عقب عامين من تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية التي تحمل مسمى "جلسات الدوار"، والتي جاء من محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضافت " أبو سمرة" أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين (الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية).

وأشارت إلى أن الورش يتم تنظيمها بالتوازي في محافظات الجمهورية التي تُنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتستمر على مدار شهر أغسطس الجارى.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اللقاءات التوعوية اللجنة المؤقتة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ورش العمل

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