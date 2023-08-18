حكاوى الشوارع مؤلف جديد لرئيس اتحاد الناشرين

وقع سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس إدارة دار بتانة للنشر، عقد كتابه الجديد "حكاوى الشوارع".

قال سعيد عبده صاحب الكتاب، إنه لكل شارع من شوارع مصر حكاية وسمى على هذا الأساس ومن حق الأجيال الحالية والقادمة أن تعرفها فهى تعد جزء من التاريخ والهوية المصرية وركن أصيل في الثقافة المصرية.



ولفت عبده إلى أنه سوف يتم قريبا عقد ندوة وحفل توقيع للكتاب.

يذكر أن المؤلف هو سعيد عبده مصطفى حسانين حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس دراسات عليا فى التسويق من مواليد الحسين ابن مؤسسة دار المعارف عين بها 4 سبتمبر عام 1973 فى عهد سيد أبوالنجا وخلفه أنيس منصور الذى أصدر مجلة أكتوبر عام 1976، ومن بعده صلاح منتصر، سافر إلى المملكة العربية السعودية وشارك فى تأسيس شركة مكتبات تهامة التى كانت بداية النهضة الثقافية فى السعودية ودول الخليج، ثم أسس «تهامة» للتوزيع وتهامة للنشر بالمشاركة مع فريق عمل مصرى، وبعودته إلى القاهرة التحق للعمل فى مؤسسة أخبار اليوم ثم عمل بإدارة الكتب والمكتبات ثم قطاع الثقافة عام 1987 الذى كان دار نشر داخل أخبار اليوم.

وأصدر عدة مؤلفات لدكتور مصطفى محمود وإحسان عبدالقدوس والشيخ الشعراوى أحمد رجب ومحمود السعدنى وأنشأ سلسلة من المكتبات وأصبح مدير عام لقطاع الثقافة وقطاع التوزيع سويًا ونائب مدير عام المؤسسة حتى عام 2015، تم اختياره رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف وعاد ثانية إلى بيته وأخيرًا فاز بانتخابات رئاسة اتحاد الناشرين العرب فى يناير 2018، وهو الآن يشغل رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع.