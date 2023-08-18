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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تعرف أنك مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء

التهاب المعدة والأمعاء
التهاب المعدة والأمعاء

التهاب المعدة والأمعاء من المشكلات الصحية الشائعة خاصة خلال فصل الصيف أو أوقات التقلبات الجوية.

ويوجد من التهاب المعدة والأمعاء نوعين أحدهما بكتيري والآخر جرثومي وفي كلتا الحالتين هناك مجموعة من الاعراض التي تساعد في اكتشاف المرض بسرعة.

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ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم اهم أعراض التهاب المعدة والأمعاء.

يمكن أن تتراوح أعراض التهاب المعدة بين الانزعاج الخفيف إلى المهددة للحياة وقد يعاني كل شخص من الأعراض بشكل مختلف.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نرصد لكم أهم اعراض التهاب المعدة:

غثيان
التقيؤ
حمى (أحيانًا شديدة جدًا)
تقلصات وألم في البطن
الإسهال ، وربما الدموي
تجفيف
خلل في المحلول الكهربائي، عدم توازن في المحلول
يمكن أن تحدث هذه الأعراض مع جميع أشكال التهاب المعدة والأمعاء (الفيروسية والبكتيرية). 

تعتبر الحمى الشديدة والإسهال الدموي أكثر شيوعًا مع التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي.

تبدو أعراض التهاب المعدة والأمعاء الجرثومي مثل حالات أو مشاكل طبية أخرى. 
تحدث دائمًا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من أجل التشخيص.
 

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