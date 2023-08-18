المخرج خالد بهجت رئيس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلن الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 الي 27 سبتمبر 2023، إختيار المخرج خالد بهجت الدكتور بأكاديمية الفنون، رئيس لجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

من جانبه قال المخرج خالد بهجت، أن السينما هي الفن الشاب ما بين كل الفنون علي مدار آلاف السنين لتنجح وتنمو بالشباب، لافتا إلي أن صناع السينما سواء مؤلفين ممثلين أو مخرجين، صنعوا افضل الاعمال وهم شباب.



وحرص المخرج الكبير خالد بهجت علي توجيه الشكر لفريق عمل المهرجان وعلي رأسهم الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والذي يولي اهتماما واضحا بسينما الشباب، مشيرا إلي تطلعه لمشاهدة الأفلام المشاركة في الفعاليات، وما تحتويه من أفكار وقضايا وأحاسيس جديدة.

ولفت الي فخره بكونه المستشار الفني ورئيس لجنة التحكيم لافلام الطلبة.

واختتم خالد بهجت مشيرا إلي أهمية إختيار مدينة شابة وهي مدينة النور، مدينة الشمس « الغردقة»، لتكون مقر انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

ووعد رئيس المهرجان، بإنطلاق دورة مميزة، يتخللها عدد من المفاجآت بحضور نخبة كبيرة من صناع السينما، لافتا إلي حرص إدارة المهرجان علي إقامة عدد كبير من الورش الفنية ولا سيما الإخراج لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة من خبرات المشاركين من كبار المبدعين.

يذكر أن الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المؤسسة العربية للحوار، و أيمن الشيوى أعضاء لجنة التحكيم لأفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب.



جدير بالذكر، أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.