أنشيلوتي يدافع عن ميركاتو الدوري السعودي

دافع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن صرف أندية الدوري السعودي مبالغ طائلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لضم صفقات عالمية.



وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني غدا السبت: "السعودية تضع الكثير من الأموال لتحسين الدوري، لديهم الحق في القيام بذلك في إطار الالتزام بالقواعد الحالية من اللعب المالي النظيف".



وعن مواجهة ألميريا، أجاب المدرب الإيطالي: "شاهدنا لعب ألميريا ضد رايو في مباراة الجولة الأولى وأعتقد أنهم كفريق لديهم تنظيم جيد، لم يستحقوا الخسارة، لذلك أنوقع أن تكون مباراة الغد مثيرة لأن ألميريا لن يحبس نفسه في الخلف، بل يريد اللعب ولديه لاعبين جيدين، نريد تكرار مباراة بلباو، عندما لعب الفريق جيداً".



وحول موقف الحارس الجديد كيبا من المشاركة أسياسيا في مباراة الغد، أجاب:" كيبا يتكيّف بشكل جيد جداً في الأسبوع الأول من العمل، لقد أثبت ما كنا نعرفه عنه: جودة وشخصية كبيرة في حراسة المرمى، لكنه يحتاج لبعض الوقت، لذلك سيلعب لونين لقاء الغد، بعدما قدم أداءً جيدا في بلباو".



وكان ريال مدريد استهل مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.