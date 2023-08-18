الجيش النمساوي : الحرب الأوكرانية خلّفت تداعيات سلبية علينا .. فيديو

أكد رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، على ضرورة تناول الموضوعات المتعلقة بالحد من التوترات في أوروبا، موضحاً أن الحرب في أوكرانيا خلف تداعيات سلبية علي الأوضاع في النمسا.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، خلال لقائه عبر خاصية “زووم” لشاشة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، لدينا مستويات كثيرة من التعاون مع ألمانيا بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن كثير من التعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.

كما أكد رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية، أنه حتى الآن لا توجد مبادرات سلام ولا رغبة حقيقية لبدء المفاوضات السلمية لتسوية أزمة أوكرانيا.