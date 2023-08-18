جامعة القاهرة في أسبوع | 100 طالب من 19 كلية يدخلون معسكر ريادة الأعمال.. «الدراسات الإفريقية العليا» تصدر تقريرها الاستراتيجي حول التغيرات المناخية بالقارة السمراء

الخشت:

تزويد الطلاب بالمهارات الضرورية لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة عبر ورش عمل متخصصة

كلية الدراسات الإفريقية العليا:

تقريرنا يطرح قضية التغيرات المناخية بالقارة السمراء وتداعياته وآثارها السياسية والاجتماعية

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معسكرا لريادة الأعمال تحت عنوان " من فكرة إلى شركة"، والذي استمر على مدار 4 أيام بمقر كلية العلوم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعسكر شارك فيه نحو 100 طالب من 19 كلية من داخل الجامعة، تم تزويدهم بالمهارات الضرورية لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة، مضيفًا أن المعسكر تضمن ورش عمل متنوعة لتخصصات مختلفة ساهمت في زيادة وعي الطلاب حول استكشاف عالم ريادة الأعمال.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المعسكر قدم للطلاب تعريفا واضحا لمفهوم ريادة الأعمال، وسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يقوم به البحث العلمي في العملية الريادية، كما ناقش الطلاب خلاله المعايير الأساسية المُطبقة على مشروعات ريادة الأعمال مما ساهم في زيادة قدرتهم على تحديد الفرص المستدامة واكتشاف منهجيات التفكير التصميمي، لافتًا إلى أن المعسكر اشتمل على دراسة حالة للشركات الشهيرة بمصر للتعرف على أفكارها والعوامل التي ساهمت في نجاحها لكي تُصبح مصدر إلهام للطلاب لتحقيق مشروعاتهم الريادية الخاصة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه في ضوء تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الرابع تم تطبيق مقرر ريادة الأعمال على الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وتعليمهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن معسكر ريادة الأعمال تضمن تعليم الطلاب كيفية العمل داخل مجموعات، وإجراء تحليل شامل للسوق، ومعرفة مصادر التمويل المختلفة والدعم المتاح للشركات الناشئة وكيفية حل المشكلات بشكل دقيق من خلال تطوير حلول مبتكرة، إلي جانب مناقشة المشروعات المختلفة للطلاب المشاركين بالمعسكر مما ساهم في إكسابهم المزيد من الخبرات العملية، مؤكدًا أن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة يُعزز الابتكار ويزود الطلاب بالمهارات اللازمة لكي يصبحوا رواد أعمال مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

على الجانب الآخر ، أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الافريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية.

وتناول التقرير، قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وتداعياتها وآثارها المختلفة سياسيًا واجتماعيًا وبيئيًا وانسانيًا، وسُبل معالجتها ومواجهتها، وذلك من خلال 4 محاور أساسية تضمنتها 27 ورقة بحثية قدمها 28 باحثًا متخصصًا في الشئون الافريقية.

واستعرض التقرير المحور الأول الذي جاء بعنوان "التغيرات المناخية في افريقيا: التداعيات - سُبل المواجهة"، وتناول 3 أبعاد، تمثل البعد الأول في الأسباب والجهود الوطنية والدولية للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال عدة موضوعات، أهمها التغيرات المناخية .. إلى أين؟، وقضية التغير المناخي على أجندة العمل الدولي: ما بين الواقع والمأمول، التغيرات المناخية في مصر: الجهود الوطنية والاستراتيجية 2050.

كما تناول التقرير، البعد الثاني "آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على القارة الافريقية" من خلال تغير المناخ وتداعيات ظاهرة الجفاف في الصومال، وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في أفريقيا، والآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية في القارة الأفريقية، كما ناقش البعد الثالث سُبل مواجهة التغيرات المناخية من خلال تناول الاقتصاد الأخضر والأزرق في ضوء أجندة افريقيا 2063 للحد من آثار التغيرات المناخية، ودور الطاقة النظيفة والمتجددة في مواجهة التغيرات المناخية في افريقيا.

وأوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية أن المحور الثاني تعرض لقضية التغيرات المناخية الأفريقية وحمل عنوان "افريقيا والعالم"، وتناول دور كل من أمريكا وأوروبا في القارة الافريقية، وموقف القوى الدولية من القضايا الافريقية الأمنية، والأبعاد السياسية للدور المصري في افريقيا، بالإضافة إلى المحور الثالث بعنوان "التطورات السياسية في القارة الافريقية 2021-2022" واستعرض التطورات السياسية التي شهدتها القارة الأفريقية في مجالات الأمن والسلم والديموقراطية، مثل حالة التحول الديموقراطي في افريقيا، والأزمة الإنسانية في القرن الافريقي، والأزمة السياسية في السودان، وتطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وأضاف “الطنطاوي” أن التقرير جاء محوره الرابع بعنوان "التطورات الاقتصادية في القارة الإفريقية 2021-2022"، وتضمن ملامح الاقتصاد الافريقي وآفاقه، ورصد حالة التكامل الاقتصادي الافريقي في ضوء تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على دول افريقيا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الافريقي، وقضايا الاستدامة المالية في افريقيا ومخاطر الديون الخارجية، وتداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على الدول الافريقية، والسياسات المالية للتعافي من الأزمة.

جدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الافريقي الذي تصدره كلية الدراسات الافريقية العليا يُعد أول إصدار من نوعه باللغة العربية عن القارة الأفريقية، وبدأ إصداره مع تأسيس الاتحاد الأفريقي والألفية الثالثة، ويستهدف تقديم وجهة نظر علمية مستقلة لما يحدث فى القارة الافريقية وأهم القضايا التي تشهدها على جميع المستويات، ورصد أسبابها، والوقوف على التطورات التي تمر بها، وطرح الحلول لها، ودعم مصالح القارة وأمنها واستقلالها فى مواجهة القوى والكتل الخارجية، وتعزيز تفاعلاتها البيئية وسلامها الإقليمي ووحدتها، وتوحيد الرؤى، وتحقيق الفهم الدقيق للشأن الأفريقي على نطاق واسع داخل العالم العربي.