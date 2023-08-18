رغبة ودراما وجمال ونجوم.. محمد صلاح: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن البريميرليج هو الدوري الأفضل في العالم.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “هذا هو الدوري الإنجليزي، حيث الرغبة والدراما والجمال والنجوم”.

وختتم قائلا:"هذا هو الدوري الأفضل فى العالم".

وساهم محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام تشيلسي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن محمد صلاح، قد حقق العديد من الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح أسطورة لدى جماهير الفريق.