مستشار الأمن الأمريكي: القمة الثلاثية لأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية ستعزز الأمن المشترك

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحافي في كامب ديفيد ،اليوم الجمعة، إن الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، سيسفر عن خطوات مهمة لتعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي، بما في ذلك الالتزام بالتشاور المشترك في أوقات الأزمات.

وأضاف سوليفان أن هذه الخطوات ستشمل خطة لإجراء تدريبات عسكرية تستمر عدة سنوات ومزيداً من التنسيق والتكامل في مجالات تحسين تبادل المعلومات والحماية من هجمات الصواريخ الباليستية والاتصال في أوقات الأزمات وتنسيق السياسات.

وذكر أن قادة الدول الثلاث سيكشفون أيضاً عن مبادرات جديدة في مجالي الاقتصاد وأمن الطاقة ستشمل آلية إنذار مبكر للمعوقات التي تعرقل سلاسل التوريد.