ارتفاع معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية

أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وهو ما صحبه انخفاض الطلب على القروض السكنية.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها المؤسسة الفيدرالية لقروض الرهن العقاري، أن مسحًا جديدًا أظهر أن متوسط الرهن العقاري ذي السعر الثابت لـ 30 عامًا، بلغ 09ر7 بالمائة في الأسبوع المنتهي اليوم مرتفعًا من 96ر6 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وأفادت بأن المعدل الثابت لـ 30 عامًا سجل في الوقت نفسه من العام الماضي نسبة 13ر5 بالمائة.

وقال “سام خاطر” كبير الاقتصاديين في (فريدي ماك): إن الاقتصاد الأمريكي "استمر في الأداء بشكل أفضل من المتوقع وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري". مشيرًا إلى أن "المرة الأخيرة التي تجاوز فيها الرهن العقاري بمعدل ثابت لـ 30 عامًا حاجز 7 بالمائة كانت في نوفمبر الماضي".

وأوضّح أن "الطلب تأثر بالرياح المعاكسة للقدرة على تحمل التكاليف لكن لا يزال انخفاض المخزون (عدد المنازل المعروضة للبيع) هو السبب الجذري لتوقف مبيعات المنازل".

انخفاض مؤشر شراء المنازل سنويا

كما أظهرت بيانات مسح طلبات الرهن العقاري الأسبوعي الذي أجرته (جمعية المصرفيين للرهن العقاري) للأسبوع المنتهي في 11 أغسطس 2023 انخفاض مؤشر شراء المنازل بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع الأسبوع نفسه قبل عام.