الثقافة: نحرص على تحقيق العدالة في المحافظات.. فيديو

قال أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأول عالميا من حيث إقبال الجماهير، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ صورة مصغرة للمعرض في جميع المحافظات.

وأضاف أحمد بهي الدين خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن هناك شائعات نشرت حول عدم إقبال المصريين على معرض الكتاب الدولي في دورته الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن الدورة الماضية شهدت إقبالا كبيرا وحققت أرباحا كبيرة.

المصيفين

وتابع: وزارة الثقافة تسعى لاغتنام إقبال المصيفين على المحافظات السياحية والشاطئية من خلال إقامة المسارح ومعارض الكتاب.

وأوضح أحمد بهي الدين، أن أسعار الكتب في المعرض الحالي بمحافظة دمياط تبدأ من 10 جنيهات، مشيرًا إلى أن هناك مؤلفات وروايات لأبرز الكتًاب، بجانب أحدث الأعمال.

وأشار أحمد بهي الدين إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق نظرية العدالة الثقافية من خلال إقامة معارض الكتاب والمسارح في الأقاليم.