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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر تشارك فى الدورة الثامنة للمهرجان الدولى للفن التشكيلى بالجزائر

صدى البلد

أعلنت وزارة الثقافة والفنون بالجزائر عن مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولى للفن التشكيلى المعاصر (IFCA)، برئاسة الفنان حمزة بونوة.

وقال حمزة بونوة إن أهم ما يميز الفن في الوقت الحالي عن غيره من الفنون في القرون والعصور الماضية اعتماده بشكل مباشر على عملية الإبداع التي من خلالها يحاول الفنان أن يكشف قيما جديدة عن الهوية ومعالجة الإشكاليات المعاصرة، كما بإمكان الفن أن يكون حلاّ وتنوعا يجمع المجتمعات المختلفة.

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وأوضح حمزة بونوة أنه ستتم دعوة فنانين من أنحاء الوطن العربي الذي يزخر بالمبدعين في كل مجالات الفنون التشكيلية المعاصرة، مضيفا أن مصر من الدول التى تمتلك رصيدًا كبيرًا من الإسهامات الفنية العريقة خاصة من خلال بينالي القاهرة للفن المعاصر وبينالي الاسكندرية وسيتم بكل تأكيد دعوة عدد من فناني مصر المعاصرين في فعاليات المهرجان.

وأوضح بونوة أن وزارة الثقافة والفنون بالجزائر بادرت من خلال عودة مهرجان الفن التشكيلي المعاصر لبعث الحركة التشكيلية بالجزائر بشكل جدى ونشط من خلال الانفتاح على فنانين دوليين يحملون تصوراتهم الخاصة .

النسخة الثامنة من المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر-(IFCA) 2024 تحت شعار مستوحى من أعماق الثقافة الجزائرية العريقة والعتيقة والموروثة عن الأسلاف الواجب الحفاظ عليها.

مهرجان الجزائر الدولي للفن التشكيلي المعاصر، تظاهرة فنية وثقافية انطلقت لأول مرة عام 2009، وبلغت طبعتها السابعة عام 2016.

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