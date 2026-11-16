ترامب: 99.99% من المسيرات والصواريخ الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تقارير إعلامية أمريكية بشأن الحرب الأمريكية على إيران، وما يُثار حول خسائر الولايات المتحدة في هذه الحرب.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن دراسة حديثة حول هجوم إيراني في مراحله الأولى قد وردت بشكل غير دقيق خلال برنامج "60 دقيقة".

وأوضح ترامب أنه منذ 28 فبراير 2026، بداية عملية "الغضب الملحمي"، أطلقت إيران ما بين 8000 و9000 طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، مضيفا أن اثنتين فقط منها نجحتا في إصابة أهداف أدت إلى سقوط قتلى أمريكيين، وكلاهما في اليوم الأول، حيث أصابتا الكويت والسعودية.

2000 صاروخ باليستي.. ونجح واحد فقط

وبالمثل، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران أطلقت حوالي 2000 صاروخ باليستي، لم ينجح منها سوى صاروخ واحد، ما تسبب في سقوط قتلى أمريكيين في الأردن.

وقال: "أي أن 99.99% من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية قد أُسقطت، أو على الأقل لم تتسبب في سقوط قتلى أمريكيين".

وأكد ترامب أن التدابير الدفاعية للقيادة المركزية الأمريكية كانت فعّالة تاريخيًا، مضيفاً: "لا أحد في العالم يمتلك القدرة على تحقيق ذلك بكفاءة مماثلة".

واختتم منشوره بالقول إن كل هذه الحقائق غُفل عنها في "تقرير" برنامج "60 دقيقة"، موجهاً الشكر على الاهتمام بالأمر.