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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأحد.. وزارة الثقافة تحتفل بمرور 20 عاماً على اتفاقية صون التراث

صدى البلد

تنظم وزارة الثقافة  الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري احتفالية بمرور 20 عاماً على توقيع أتفاقية صون التراث غير المادي مع منظمة اليونسكو، وضمن برنامج الوزارة للأحتفال بهذه المناسبة.

وعلى هامش الاحتفال يفتتح معرض للفنانة القديرة الراحلة إكرام عمار وذلك في تمام السابعة مساءاً بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، السيدة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعديد من الشخصيات العامة، وذلك بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط.

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة أعدت برنامجاً بهدف الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية مصر مع اليونسكو على صون التراث الثقافي غير المادي.

 يتضمن افتتاح "بيت التراث المصري"، الذي يحتوي على الأرشيف القومي للتراث الثقافي غير المادي، وعدد من الورش والفعاليات والندوات والعروض، وتزيين أسوار المواقع الثقافية بصور فوتوغرافية لعناصر التراث الثقافي غير المادي، كذلك الإعداد لفيلم تسجيلي عن عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجلة على قوائم الاتفاقية وهي 7 عناصر مختلفة من الفنون التراثية سجلت على قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وهي: السيرة الهلالية، فن التحطيب، الأراجوز، النخيل، النسيج اليدوي الصعيدي، الخط العربي، رحلة العائلة المقدسة.

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