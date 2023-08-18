وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف ولي العهد السعودي من زيارة طهران

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة عن موقف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية، من الدعوة الموجهة إليه لزيارة العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد "عبداللهيان"، أن الأمير محمد بن سلمان قال إنه سيزور طهران في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه قبل الدعوة الموجهة إليه للقيام بزيارة إلى إيران، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني في حديثه للصحفيين، أن "الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للقيام بزيارة إلى السعودية وقبل قبل رئيسي هذه الدعوة وقال إنه سيلبيها في الوقت المناسب، موضحا أنه "كذلك وجهت إيران الدعوة الى محمد بن سلمان، حيث قال اليوم إنه يقبل الدعوة، ويخطط للقيام بزيارة الى طهران في الوقت المناسب".

وفيما يتعلق بتفقد الاماكن الدبلوماسية الايرانية في السعودية، قال الوزير الإيراني إن "الخطوة التي اتخذت في الاشهر الثلاثة الماضية، ومن ضمنها وخلال هذه الزيارة قمت أنا والوفد المرافق بالحضور في سفارة ايران بالرياض وكذلك القنصلية الايرانية العامة وممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي في جدة، حيث شهدنا عن كثب وتيرة استئناف نشاط دبلوماسيينا في الرياض وجدة".

ولفت إلى أنّه "تم اتخاذ اجراء مماثل بخصوص الدبلوماسيين السعوديين في طهران ومشهد. فقد استقروا وسيستقر سفيرا البلدين في العاصمتين خلال الايام القادمة".